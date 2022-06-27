Госдума отказалась узаконить заключение контракта на военную службу с выпускниками школ

В Госдуме отказались от рассмотрения законопроекта, который в случае принятия разрешил бы заключать контракты на службу в армии с выпускниками школ.

"Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов председателя Госдумы Вячеслава Володина, в обозримом будущем не будет", - написала в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Напомним, ранее "единороссы" Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму поправки к закону о военной службе. Они предлагают снять возрастное ограничение для заключения контракта на военную службу.

"Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты обращают внимание на то, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты".

"Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам", - считают авторы законопроекта.

При этом сейчас контракт на военную службу могут заключить граждане в возрасте 18-40 лет, иностранцы – до 30 лет.