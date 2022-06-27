27 Июня 2022
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12-миллиардная тонна нефти (2020) | Фото: ДОИВС Югры

ОПЕК+ понизила оценку профицита нефти до миллиона баррелей в сутки

Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 г. с 1,4 млн баррелей в сутки, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с. Об этом говорится в отчётности технического комитета альянса.

Прогноз профицита был уменьшен в связи с включением последних обновленных фактических данных за 2021 год и данных за январь-май 2022 г., влияние которых было перенесено на следующий год, пишет "Интерфакс". Анализ предполагает, что во II и III кварталах текущего года будут дополнительно высвобождены 282,7 млн баррелей стратегических нефтяных запасов (SPR).

При этом ожидается, что к концу 2022 г. коммерческие запасы стран ОЭСР будут на 104 млн баррелей ниже, чем в 2015-2019 г. (референтный уровень сделки ОПЕК+) и составят 2,82 млрд баррелей против 2,65 млрд баррелей в 2021 г. Ранее эксперты ОПЕК+ оценивали, что коммерческие запасы стран ОЭСР будут на уровне 2,865 млрд баррелей и будут на 62 млн баррелей ниже уровня 2015-19 г.

Теги: ОПЕК+, нефть



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