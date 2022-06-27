В Тюмени следователи ищут мать, которая дала ребенку покурить электронную сигарету

В Тюмени следователи проводят проверку из-за появления в соцсетях видеозаписи, на которой мать дала своему маленькому ребенку покурить электронную сигарету, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Видеоролик заинтересовал следователей, они устанавливают личность женщины.

"В ходе проведения следственным органом мониторинга СМИ и сети "Интернет" на сайте одного из интернет-изданий выявлен видеоматериал, на кадрах которого женщина совершает противоправные действия в отношении малолетнего ребенка, а именно дает ему курить электронную сигарету. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по данному факту организована доследственная проверка. Следователями СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление личности женщины, а также всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания малолетнего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видеоролике видно, как женщина сидит у коляски с маленьким ребенком, который берет в рот электронную сигарету. Мать забирает вейп, однако вскоре ребенок снова берет его. Также женщина выдыхала пар от электронной сигареты в лицо несовершеннолетнему.