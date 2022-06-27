В правительстве оценили перспективы создания резервной валюты БРИКС

В министерстве экономического развития России полагают, что созданию альтернативной валюты на основе корзины БРИКС должно предшествовать наращивание доли расчетов в национальных валютах. На фоне этих заявлений эксперты дают такую оценку: наличие резервной валюты может увеличить потенциал дедолларизации.

Создание альтернативной валюты на основе корзин стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) будет зависеть от увеличения доли расчетов в национальных валютах и достижения определенного уровня дедолларизации, допустили в Минэкономразвития. До запуска новой международной валюты необходимо планомерно и постепенно "построить совместную финансовую архитектуру", сказал "РБК" замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его мнению, "не нужно ставить самоцелью" создание альтернативной валюты, "оно должно быть выгодно для стран БРИКС".

"Вопрос создания альтернативной валюты больше дискуссионный. <...> Без увеличения доли расчетов в национальных валютах, без определенной доли дедолларизации, которая сейчас происходит в рамках БРИКС, без финансовых механизмов, пула условных валютных резервов БРИКС, который сейчас существует и тестируется с учетом корзин национальных валют, достигнуть создания общей альтернативной валюты не будет возможным", - сказал он на круглом столе по итогам 14-го саммита стран БРИКС.