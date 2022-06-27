Матвиенко вступилась за учителей и воспитателей, "утонувших" в бумажной волоките

В России духовно-нравственное воспитание детей регулируется 9 тыс. нормативных актов. 450 из них – федерального уровня. При этом многие документы противоречат друг другу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она возмутилась тем, что учителей, воспитателей заваливают ворохом бумаг, тогда как "в семье без всяких инструкций, регламентов, на собственном примере, на опыте старших поколений стараются воспитывать порядочных, честных, достойных людей".

Она отметила, что пора наводить порядок в этой сфере, а также сделать "эту систему более стройной, более компактной и понятной для граждан".