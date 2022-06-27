В Челябинске построят новую поликлинику

В микрорайоне Чурилово в Челябинске построят новую поликлинику. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, передает корреспондент Накануне.RU.

"Комитет по имуществу заключил договор безвозмездного пользования для строительства поликлиники в микрорайоне Чурилово", - сообщила она.

По итогам аукциона был определен подрядчик для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства поликлиники. Компания выполнит работы за 13 млн рублей. Медицинское учреждение появится на пересечении улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова.