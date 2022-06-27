ЕГЭ-2022 сопоставим по оценкам с прошлыми годами – Рособрнадзор

В целом оценки за ЕГЭ в этом году сопоставимы с прошлыми годами, никаких аномалий не было, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что тестирование по отдельным предметам еще продолжается, но общая картина уже понятна.

"Результаты у нас ожидаемые, некоторые цифры назову. Во-первых, какие предметы выбирали? Традиционно математика и русский язык – самые выбираемые предметы. Понятно, это предметы для получения аттестатов в том числе. 97% сдавали математику – и базовую, и профильную, мы объединили здесь цифры. 96% выпускников сдавали русский язык. Следующим экзаменом (это третье место) стало традиционно обществознание (45%) и биология (19%). Впервые физика потеряла позиции, всегда экзамен по физике был третьим среди выбранных предметов, но в этом году это информационные и коммуникационные технологии, 17% выпускников выбрали информатику", - рассказал глава ведомства.

Он отметил, что тенденция с набором популярности IT наблюдается уже три года, перекос в сторону экономики и юриспруденции выровнялся, все больше выпускников выбирают естественно-научное направление.

По предварительным данным, 5953 человека набрали сто баллов – максимально возможную оценку. 600 человек были удалены с экзаменов – это почти в два раза меньше, чем в предыдущие года. "Меньше ребят удаляли за мобильные телефоны, в основном – за шпаргалки", - пояснил Музаев.