В IKEA началась закрытая распродажа

В IKEA началась распродажа. Правда, не для всех.

"Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах осуществляться не будут", - говорится в заявлении на сайте магазина.

Telegram-канал Baza приводит подробности.

"Распродажа для сотрудников IKEA выглядит примерно так: люди забегают в магазин в Химках и мчатся к своим целям. Распродажа началась сегодня. Сначала она пройдет только для работников и по пропускам, а затем – и для обычных россиян (только онлайн). Сотрудники могут купить вещи со скидкой от 15%. По условиям, им запрещено покупать вещи для перепродажи. Оптовая покупка также запрещена", - говорится в сообщении канала, по данным которого закрытая распродажа продлится с 27 июня по 1 июля.

Напомним, об уходе IKEA из России стало известно 15 июня.