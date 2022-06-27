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Общество В России
СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный университет (2018) | Фото: spbu.ru

К повышению квалификации преподавателей вузов предложили привлечь научного руководителя Путина

В Госдуме сегодня призвали навести порядок с системой повышения квалификации и аттестации вузовских преподавателей.

На парламентских чтениях представители вузов и депутаты Госдумы возмущались расплодившимися в большом количестве "фирмёшками", которые не имеют ничего, кроме печатей, но занимаются "переподготовкой" кадров.

"У нас повышение квалификации, аттестация – это все отдано на откуп небольшим частным конторам, которые создаются в стране, и туда вынуждены идти специалисты, те же врачи получать подтверждение их знаний, проходить эту аттестацию и повышение квалификации. Зачем создали огромное количество фирмёшек, которые не обладают ни знаниями, ни возможностями для того, чтобы оценить?" – задал риторический вопрос спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев в связи с этим вспомнил научного руководителя дипломной работы президента России – профессора СПбГУ Людмилу Галенскую, у которой студенты за счастье считали получить хотя бы "удовлетворительно", не говоря уж про "отлично". Ректор предположил, что если бы такие люди как Галенская занимались аттестацией преподавателей, то качество подготовки резко бы выросло.

Теги: аттестация, повышение квалификации, вуз, николай кропачев, спбгу



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