27 Июня 2022
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проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге ГИБДД устроит рейды по автобусам и такси

С 27 июня по 4 июля в Екатеринбурге пройдет профилактическое мероприятие, направленное на снижение ДТП с участием пассажирских автобусов и легкового такси.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД проведут рейды и сплошные проверки по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов и таксистами. Также инспекторы будут искать нелегальных мигрантов, работающих в сфере перевозок, и нелегальных пассажирских перевозчиков.

"Будут проведены проверки водителей и кондукторов автобусов, а также водителей такси на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории РФ", - отметили в ведомстве.

Напомним, в мае в ГИБДД Екатеринбурга уже проверяли таксистов и обнаружили более сотни нарушений. А в начале июня в столице Урала проверяли автобусы, и там без нарушений также не обошлось.

Теги: ГИБДД, рейды, автобусы, такси, Екатеринбург



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