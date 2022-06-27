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Общество Тюменская область
СИЗО №1 Челябинск камеры коридор (2014) | Фото: Алексей Севастьянов

Тюменку, обвиняемую в похищении ребенка, отправят в СИЗО до конца августа

Ленинский районный суд Тюмени поместил под стражу местную жительницу, обвиняемую в похищении четырехлетней девочки. Как сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов региона, в СИЗО Замира Бакиева пробудет до 24 августа.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 июня, когда злоумышленница обманула четырехлетнюю девочку. Под предлогом, что проводит ее домой, женщина увела ребенка из многоквартирного жилого дома по ул. Харьковской и незаконно удерживала до момента задержания.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Теги: похищение, ребенок, тюменка, СИЗО



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Ранее 27.06.2022 11:42 Мск Тюменка похитила четырехлетнюю девочку


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