Обслуживать город нужно лучше. Розенбаум вновь раскритиковал Беглова за снежный коллапс

Народный артист, уроженец Ленинграда Александр Розенбаум вновь подверг критике стиль управления губернатора Александра Беглова. В соответствующем контексте он вспомнил минувшую зиму, когда Северная столица столкнулась с серьезными последствиями коммунального коллапса.

Розенбаум стал гостем выпуска YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Музыкант пригласил Ксению Собчак к себе домой и поговорил с ней на разные темы. Одним из вопросов стало личное отношение артиста к «бегловскому» Петербургу. По словам Розенбаума, в городе при нынешней власти есть «очень много недоделанного», что заметно и необходимо менять.

«Конечно, зимний период, я у себя в Instagram* (суд признал соцсеть экстремистской и запретил деятельность в России) писал. Это за гранью добра и зла, ощущение было, что я в блокаду, люди не понимали, куда идти. Обслуживать город, конечно, нужно лучше», — убежден музыкант.

Напомним, минувший зимний сезон запомнился петербуржцам кучами невывезенного с городских улиц снега, гололедом и тысячами ДТП. Экспертное сообщество, журналисты и рядовые жители второго в России города федерального значения охарактеризовали ситуацию как «коммунальный коллапс». Ответственным за это называли Беглова, а также подведомственный Смольному комитет по благоустройству.

В прошлый раз Розенбаум у себя в соцсетях размещал ролик своего друга из Сибири, который заснял, как водители в Петербурге увязали в снегу и не могли разъехаться. Комментируя инциденты на дорогах, артист назвал ситуацию «беспределом».