Обслуживать город нужно лучше. Розенбаум вновь раскритиковал Беглова за снежный коллапс

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Санкт-Петербург
розенбаум, скрин, лп (2022) | Фото: youtube.com/watch?v=Qz8Vhck80o8/ скрин

Обслуживать город нужно лучше. Розенбаум вновь раскритиковал Беглова за снежный коллапс

Народный артист, уроженец Ленинграда Александр Розенбаум вновь подверг критике стиль управления губернатора Александра Беглова. В соответствующем контексте он вспомнил минувшую зиму, когда Северная столица столкнулась с серьезными последствиями коммунального коллапса.

Розенбаум стал гостем выпуска YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Музыкант пригласил Ксению Собчак к себе домой и поговорил с ней на разные темы. Одним из вопросов стало личное отношение артиста к «бегловскому» Петербургу. По словам Розенбаума, в городе при нынешней власти есть «очень много недоделанного», что заметно и необходимо менять.

«Конечно, зимний период, я у себя в Instagram* (суд признал соцсеть экстремистской и запретил деятельность в России) писал. Это за гранью добра и зла, ощущение было, что я в блокаду, люди не понимали, куда идти. Обслуживать город, конечно, нужно лучше», — убежден музыкант.

Напомним, минувший зимний сезон запомнился петербуржцам кучами невывезенного с городских улиц снега, гололедом и тысячами ДТП. Экспертное сообщество, журналисты и рядовые жители второго в России города федерального значения охарактеризовали ситуацию как «коммунальный коллапс». Ответственным за это называли Беглова, а также подведомственный Смольному комитет по благоустройству.

В прошлый раз Розенбаум у себя в соцсетях размещал ролик своего друга из Сибири, который заснял, как водители в Петербурге увязали в снегу и не могли разъехаться. Комментируя инциденты на дорогах, артист назвал ситуацию «беспределом».

Теги: северная столица, александр розенбаум, александр беглов, снежный коллапс, смольный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети