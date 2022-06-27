27 Июня 2022
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Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Выход России из Болонского процесса не повлияет на признание российских дипломов за рубежом - Фальков

Болонский процесс не имеет никакого отношения к признанию российских дипломов за рубежом. Процессы признания регулируют межправительственные соглашения, а не Болонская декларация, заявил министр высшего образования и науки России Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он отметил, что у России сейчас есть 43 межправительственных соглашения о взаимном признании дипломов. "Есть и многосторонние соглашения, и их число расширяется. Нет ни одного случая, где бы мы в текущей ситуации сделали шаг назад", - отметил министр.

Он добавил, что так называемая академическая мобильность определяется на Болонскими соглашениями, а связями между университетов. По мнению Фалькова, часть опасений на счет разрыва этих связей после ухудшения отношений РФ с рядом стран оказалась не обоснована.

Теги: болонская система, валерий фальком, академическая мобильность



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