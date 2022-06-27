В Прикамье назвали предварительную причину крушения мотопараплана

В качестве предварительных причин крушения мотопараплана в Кунгурском округе Пермского края рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Крушение мотопараплана произошло 24 июня, недалеко от площадки для полётов сверхлёгкой авиации в деревне Мыльники. Мотопланерист погиб.

Ранее транспортная прокуратура сообщала, что причиной падения аппарата могло стать запутывание строп.

Выяснение обстоятельств авиационного инцидента продолжается.