27 Июня 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
параплан (2013) | Фото:ispolnitsia.ru

В Прикамье назвали предварительную причину крушения мотопараплана

В качестве предварительных причин крушения мотопараплана в Кунгурском округе Пермского края рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Крушение мотопараплана произошло 24 июня, недалеко от площадки для полётов сверхлёгкой авиации в деревне Мыльники. Мотопланерист погиб.

Ранее транспортная прокуратура сообщала, что причиной падения аппарата могло стать запутывание строп.

Выяснение обстоятельств авиационного инцидента продолжается.

Теги: Мотопараплан, крушение, гибель



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