В Прикамье назвали предварительную причину крушения мотопараплана
В качестве предварительных причин крушения мотопараплана в Кунгурском округе Пермского края рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.
Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.
Крушение мотопараплана произошло 24 июня, недалеко от площадки для полётов сверхлёгкой авиации в деревне Мыльники. Мотопланерист погиб.
Ранее транспортная прокуратура сообщала, что причиной падения аппарата могло стать запутывание строп.
Выяснение обстоятельств авиационного инцидента продолжается.