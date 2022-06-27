В лесу в Челябинской области пропала пенсионерка

В Карабаше ищут 83-летнюю женщину, которая ушла в лес собирать грибы и не вернулась, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Она ежедневно ходила в лес за грибами. По словам родственников, женщина хорошо знает лес и не имеет проблем со здоровьем. Она всегда брала с собой телефон, но вечером 26 июня перестала отвечать на звонки.

В настоящий момент спасатели обследуют лесной массив. К поиску привлечены также сотрудники полиции, пожарной охраны, несколько кинологических расчетов, более 20 военнослужащих, добровольцы и родственники.