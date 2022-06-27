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Общество В России
Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Поговорили и разошлись: изменения в систему высшего образования будут внедрять очень неспешно

В Госдуме сегодня обсуждали возможные варианты реформирования высшего образования в России. Тема стала вновь актуальной с началом военной спецоперации РФ на Украине и трендом на отказ от западных стандартов и моделей во всех сферах жизни общества.

Примечательно, что Болонскую систему сегодня обличали даже те, кто имел непосредственное отношение к ее появлению в России (например, нынешний президент РУДН Владимир Филиппов, который в 2033-м году (начало вступления России в Болонский процесс) был министром образования РФ). Также стоит отметить, что у фракции "Единая Россия" в 2006-м году (принятие законопроекта о повсеместном введении ЕГЭ – прим. ред.) было в Госдуме 67% голосов. Впрочем, ЕГЭ, как сегодня неоднократно отмечалось на парламентских слушаниях в Госдуме, прямого отношения к Болонской системе не имеет.

Ректоры, депутаты, представители бизнеса и профессиональных объединений высказывали различные варианты выстраивания новой системы высшего образования. От возвращения к "советской системе" до внедрения схемы "2+2+2", одобренной президентом России Владимиром Путиным (и действительно, Путин не раз высказывался за возможность для студентов в первые два года обучения в вузе получать фундаментальные знания, отодвигая на третий курс необходимость определиться с узкой специализацией).

ЕГЭ(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Основные варианты решения предложил ректор МГУ, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий. "Первый вариант: специалитет на 5 лет или на 6 лет (но тогда - с двумя специализациями). Второй вариант: интегрированная магистратура на 6 лет обучения без отдельного поступления в магистратуру. После четвертого курса можно выйти из этой траектории с дипломом бакалавра. Третий вариант: бакалавриат с возможностью поступления в магистратуру с экзаменами (он сейчас является основным, его нужно сохранить)", - предложил ректор.

Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков сообщил, что изменения в системе хоть и планируются, но спешить с ними не будут. В предстоящий учебный год нововведений точно ждать не стоит. "У нас впереди летний такт [обсуждений], а потом мы уже будем выходить на осторожные, но последовательные изменения", - сказал Фальков, закрывая слушания.  

Теги: высшее образование, госдума, реформирование, бакалавриат, магистратура



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