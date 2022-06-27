ВКС РФ нанесли удар по цехам завода "Артем" в Киеве, где производились боеприпасы

ВКС РФ нанесли ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, все четыре российские ракеты достигли цели, объект поражен. Подчеркивается, что гражданская инфраструктура Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала.

При этом киевский режим попытался перехватить российские ракеты размещенными в городе зенитными средствами, сообщает Минобороны.

В министерстве уточнили, что украинские системы противовоздушной обороны, состоящие из зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук М1", попытались отбить удар, однако две ракеты С-300 были сбиты "Буками".

Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом, сообщает МО РФ.