Роспотребнадзор: Более 37 000 свердловчан пострадали от укусов клещей

На Среднем Урале зафиксировано 37 тыс. 490 пострадавших от присасывания клещей, при этом 7 тыс. 10 из них - дети. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора, среднеобластной показатель пострадавших достиг 897,4 на 100 тыс. населения. Это в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года и значительно выше среднего многолетнего уровня.

Из 66 муниципалитетов, где были зарегистрированы случаи укуса, больше всего пострадали жители следующих муниципалитетов: Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Пышминский, Талицкий, Тугулымский городские округа, Дегтярск, Каменск-Уральский, Ирбит, Верхний Тагил, Верхняя Тура. При этом 35% от всех пострадавших составляет Екатеринбург - 13 тыс. 93 человека, то есть 828,5 на 100 тыс. населения.

С клещевым вирусным энцефалитом госпитализировано 165 человек, 40 из которых дети. Таким образом показатель в 3,95 на 100 тыс. населения превысил прошлогодний на 13%. Диагноз был подтвержден у 13 взрослых и 4 детей.

Клещевой иксодовый боррелиоз заставил отправиться в больницу 366 человек, 95 из которых дети. Данный показатель ниже прошлогоднего на 6%, но на 12% выше СМУ. Диагноз подтвердился у 81 взрослого и 14 детей.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что из 20 тыс. 968 клещей, снятых с людей, вирус клещевого энцефалита был обнаружен в 269 пробах.

В текущем году в Свердловской области запланировано провести обработку 10 тыс. 100 га. На сегодняшний день специалисты уже обработали 10 тыс. 295 га территории, что составляет 101,9% от запланированного.