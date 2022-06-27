27 Июня 2022
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Общество В России
коллаж, СМИ, пресса, журналисты, финансирование, иностранное финансирование, Дядя Сэм (2015) | Фото: Накануне.RU

Володин призвал уволить деканов и преподавателей, ведущих пропаганду против спецоперации на Украине

В Госдуме сегодня призвали увольняться (или увольнять, если они сами не хотят уйти) преподавателей вузов, заведующих кафедрами, деканов и т.д., которые занимают антивоенную позицию и "пропагандируют интересы других государств".

Во время парламентских слушаний на тему реформирования высшего образования глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сообщил, что на журфаке МГУ преподаватели рассказывают о фейках, приводя в пример материалы государственных СМИ, например, "России 24". По мнению Миронова, такие педагоги ведут антигосударственную деятельность в интересах "врагов" России. Также Миронова возмутило, что среди журналистов, признанных иноагентами, много выпускников журфака московского университета.

К критике присоединился спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия"). "Руководителям организаций, где такое допускается, стоит уйти с бюджетной должности. Все, что происходит, происходит по вине США, европейских государств, которые захотели завладеть миром. Кто ведет эту пропаганду перед студентами, должен уйти. Так поступают во всех странах. Посмотрите, как происходит в Украине: там сразу закрывают тех, кто имеет другую точку зрения. У нас другое, у нас открытая страна, но речь идет о нашей безопасности. Пусть уйдут те, кто всаживает нож предательски в спину своему ополчению. Пусть уйдут деканы, заведующие кафедрами", - заявил Володин.  

Жизнь в "свободном мире" и "автономию вузов" раскритиковал и другой представитель "Единой России" Петр Толстой. Он заявил, что на журфаке [МГУ] "нет никакой гражданской позиции".

Теги: вячеслав володин, журфак, мгу, сергей миронов, петр толстой



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