Президент "Урала" сожалеет, что глава РПЛ подал в отставку

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов прокомментировал перестановки в руководстве Российской Премьер-лиги.

Сегодня Ашот Хачатурянц подал в отставку с поста президента РПЛ. Исполняющим обязанности руководителя стал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

Иванов поблагодарил Хачатурянца за проделанную работу. Как признался президент "Урала", он сожалеет о принятом главой лиги решении.

"Несмотря на относительно небольшой срок на посту президента РПЛ, ему удалось добиться очевидных результатов. От имени ФК "Урал" хочу пожелать Ашоту Рафаиловичу успехов в будущем. В свою очередь, надеюсь, что Александр Александрович продолжит двигаться тем же курсом, и под его руководством РПЛ будет активно развиваться", - цитирует функционера официальный сайт уральской команды.

Напомним, ранее Григорий Иванов оценил решение клубов не увеличивать Российскую Премьер-лигу до 18 команд через один сезон.