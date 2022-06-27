Путин 28 июня посетит Таджикистан

Президент РФ Владимир Путин 28 июня посетит Таджикистан с рабочим визитом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российский лидер проведет переговоры с президентом этой страны Эмомали Рахмоном.

По словам Пескова, Путин и Рахмон будут беседовать один на один, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что после визита в Таджикистан российский президент примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде.

В мае СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в Турцию. От Кремля подобного анонса пока не поступало.