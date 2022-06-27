В Челябинске ищут подрядчика для разработки проекта реконструкции парка Гагарина за 33 млн рублей

В Челябинске объявили аукцион на комплексное проектирование территории центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Начальная цена контракта – 33 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком выступает МАУ "Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина". Заявки от подрядчиков будут принимать до 8 июля. Итоги подведут 15 июля.

Выполнить работы необходимо за шесть месяцев со дня заключения договора, срок может быть увеличен на период проведения государственной экспертизы, но не более чем на четыре месяца.

Подрядчик должен будет разработать эскизный проект, сметную документацию и рабочий проект, а также провести техническое обследование парка, подготовить отчет о дендрологическом обследовании зеленых насаждений и определить функциональное зонирование парка.

При разработке эскизного проекта подрядчик должен будет руководствоваться общей концепцией парка, разработанной в 2021 году. Согласно документу, в парке будет создано десять функциональных зон: гостевая, зона аттракционов, детская игровая зона, зона познания, спортивная зона, зона тихого отдыха, фестивальная зона, гастро-зона и буферная зеленая зона. Так, в парка должны появится аттракционы в стилистике СССР и аттракцион "Падение метеорита", музейные инсталляции в карьерах, лекторий ЮУрГУ, лыже-роллерная трасса, скалодромы, концертная площадка, большой фуд-корт, крытая оранжерея и др.