В свердловских лесах ведутся поиски трех человек

В Свердловской области продолжаются поиски трех человек. Все они заблудились в лесу.

Читайте также: Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина найден погибшим

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, на данный момент поиски людей ведутся в лесах Серовского и Тавдинского городских округов. Пока их местонахождение установить не удалось.

Как советуют специалисты, перед выходом в лес нужно обязательно предупредить родных и близких, куда вы идете, а также позаботиться о том, чтобы мобильный телефон был заряжен.

"Возьмите с собой компас, спички, необходимый запас продуктов и медикаменты. Старайтесь не уходить от знакомого маршрута, не срезать угол по незнакомой местности. Одевайтесь ярко, так как в камуфляже вас не увидят и с трех метров, по пути оставляйте метки. Если потерялся ваш родственник, сразу звоните по телефону вызова экстренных служб 112", - отметили в МЧС.

По данным ведомства, всего с начала 2022 года в Свердловской области потерялся 21 человек. Из них 14 найдены живыми, двое обнаружены погибшими, а еще двое числятся пропавшими без вести.