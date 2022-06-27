В Свердловской области накануне губернаторских выборов досрочно индексировали зарплаты врачам и педагогам. На 4%

Сотрудникам свердловских больниц, школ и социальных учреждений досрочно индексировали зарплаты - на 4%, сообщает департамент информационной политики.

Ранее предполагалось, что увеличение минимального размера оклада пройдет 1 сентября, но дата была перенесена на месяц - 1 августа.

"Индексация направлена на поддержку сотрудников, которые обеспечивают деятельность отраслей образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие "майских указов" президента России, а также работников МФЦ", - отметили в департаменте.

Напомним, что майский указ президента от 2012 года предусматривает доведение уровня зарплат школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждения культуры до 100% средней зарплаты по региону. Вместе с этим зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна достигать 200% средней зарплаты по области.

Отметим, что губернатор Свердловской области идет на очередной срок, выборы состоятся 11 сентября.