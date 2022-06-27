Жена обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки Виталия Бережного создала петицию в его защиту

Жена Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки Насти М., создала петицию в его защиту, передает корреспондент Накануне.RU.

В своей петиции Ирина Давыдова заявляет, что якобы экспертизы, проведенные в рамках уголовного дела были сфальсифицированы.

"После того, как две тюменские экспертизы показали, что следов Бережного на теле девочки нет, в уголовном деле появилась третья экспертиза, сделанная в СЭЦ СК РФ. Именно третье заключение эксперта, сделанное с грубейшими нарушениями закона об экспертизе и методик производства генетических экспертиз, легло в основу обвинительного заключения, чтобы "закрыть" уголовное дело об убийстве ребенка. При этом сами эксперты написали в заключении, что такое количество материала недостаточно для исследования, но в выводах указали, что ДНК принадлежит Бережному", - утверждает супруга обвиняемого.

Она требует увольнения руководящего состава тюменских УМВД и СКР, которые, по ее словам, якобы участвуют в фальсификации.

В настоящий момент петиция не набрала и сотни голосов.

Как сообщало Накануне.RU, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщают, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Во время разговора с правоохранителями - хладнокровно и цинично рассказал о преступлении. Запись разговора попала на видеорегистратор. Сам Бережной свою вину начал отрицать и утверждает, что показания дал под пытками.