27 Июня 2022
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Общество В России
Кремль (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кремле заявили о "максимальном усилении мер безопасности" в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что на фоне угроз Украины диверсиями, в России максимально усилены меры безопасности.

"Они и так усилены до максимума", - цитирует "Ъ" ответ Песков на вопрос о готовности российской системы безопасности к предотвращению диверсий, которые якобы стоит ожидать со стороны ВСУ.

О намерении проводить диверсии в России сегодня, 27 июня, заявили в Минобороны Украины. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью заявил, что украинская сторона "будет продолжать атаковать российские территории и устраивать диверсии в России и на подконтрольных ей территориях".

Теги: Дмитрий Песков, безопасность



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