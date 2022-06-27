К руководству осужденных за изнасилование экс-полицейских из Екатеринбурга применили санкции

В ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали приговор бывшим полицейским из Екатеринбурга, получившим тюремные сроки за изнасилование. К их руководителям применены различные санкции.

Экс-силовиков обвиняли в надругательстве над девушкой прямо в служебном автомобиле. В июле 2020 года Ленинский районный суд уральской столицы приговорил Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина к шести годам, а Вадима Мустафина – к шести годам и шести месяцам в колонии общего режима.

Однако осужденные и их адвокаты подали апелляцию, в результате в ноябре прошлого года экс-полицейских оправдали. Позднее юрист потерпевшей подал жалобу на оправдательный приговор, в связи с чем дело было направлено на новое рассмотрение.

Сегодня Ленинский районный суд вынес новый приговор. Бессарабов получил пять лет, Мустафин – шесть лет, а Тропин – пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Приговор прокомментировали в региональном ГУ МВД. Как сообщили в областном полицейском Главке, по факту данного ЧП с тремя сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

"По итогам проведенной служебной проверки подписан соответствующий приказ с жесткими мерами реагирования на произошедшую ситуацию. Так, три непосредственных руководителя теперь уже осужденных бывших сотрудников уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии – это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение.

Кроме этого, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области. Что касается самих злоумышленников, они были уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", - пояснили в ведомстве.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу был допрошен целый ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Проанализирована служебная документация, подтверждающая факт нахождения обвиняемых на службе и ряд обстоятельств, имевших значение для расследования.

Также выяснялись причины и условия, которые способствовали преступлению. По итогам этой работы в адрес руководства областного ГУ МВД было внесено представление.