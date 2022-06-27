К руководству осужденных за изнасилование экс-полицейских из Екатеринбурга применили санкции

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

К руководству осужденных за изнасилование экс-полицейских из Екатеринбурга применили санкции

В ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали приговор бывшим полицейским из Екатеринбурга, получившим тюремные сроки за изнасилование. К их руководителям применены различные санкции.

Экс-силовиков обвиняли в надругательстве над девушкой прямо в служебном автомобиле. В июле 2020 года Ленинский районный суд уральской столицы приговорил Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина к шести годам, а Вадима Мустафина – к шести годам и шести месяцам в колонии общего режима.

Однако осужденные и их адвокаты подали апелляцию, в результате в ноябре прошлого года экс-полицейских оправдали. Позднее юрист потерпевшей подал жалобу на оправдательный приговор, в связи с чем дело было направлено на новое рассмотрение.

Сегодня Ленинский районный суд вынес новый приговор. Бессарабов получил пять лет, Мустафин – шесть лет, а Тропин – пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Приговор прокомментировали в региональном ГУ МВД. Как сообщили в областном полицейском Главке, по факту данного ЧП с тремя сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские(2020)|Фото: Накануне.RU

"По итогам проведенной служебной проверки подписан соответствующий приказ с жесткими мерами реагирования на произошедшую ситуацию. Так, три непосредственных руководителя теперь уже осужденных бывших сотрудников уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии – это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение.

Кроме этого, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области. Что касается самих злоумышленников, они были уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", - пояснили в ведомстве.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу был допрошен целый ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Проанализирована служебная документация, подтверждающая факт нахождения обвиняемых на службе и ряд обстоятельств, имевших значение для расследования.

Также выяснялись причины и условия, которые способствовали преступлению. По итогам этой работы в адрес руководства областного ГУ МВД было внесено представление.

Теги: МВД, изнасилование, приговор, полиция, санкции, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.06.2022 10:57 Мск Суд вынес приговор экс-полицейским Екатеринбурга, виновным в групповом изнасиловании
Ранее 16.02.2022 10:59 Мск Оправдательный приговор экс-полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании отменен
Ранее 15.11.2021 10:24 Мск Суд оправдал экс-полицейских из Екатеринбурга в деле об изнасиловании
Ранее 24.12.2020 15:18 Мск В Екатеринбурге отменили приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании
Ранее 09.07.2020 11:31 Мск Прокурор назвал сроки для бывших екатеринбургских полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Ранее 18.02.2020 15:21 Мск В Екатеринбурге стартовал процесс над бывшими полицейскими, обвиняемыми в изнасиловании девушки 
Ранее 05.02.2020 13:07 Мск В Екатеринбурге будут судить полицейских, обвиняемых в изнасиловании в служебном авто
Ранее 06.12.2019 13:53 Мск Суд восстановил на работе полицейского, уволенного после обвинений в изнасиловании в патрульном авто
Ранее 06.09.2019 13:03 Мск Трех руководителей свердловского МВД строго наказали после обвинений полицейских в изнасиловании
Ранее 28.08.2019 11:20 Мск "Ситуация неудивительная": Удальцов о екатеринбургской пенсионерке, к которой пришли силовики после ее одиночного пикета
Ранее 26.08.2019 19:59 Мск К пенсионерке, вышедшей на одиночный пикет против насилия полиции, пришли домой
Ранее 26.08.2019 16:30 Мск В Екатеринбурге устроили ещё один пикет у здания полиции из-за изнасилования девушки
Ранее 26.08.2019 13:36 Мск В Екатеринбурге у здания полиции устроили пикет из-за изнасилования девушки
Ранее 22.08.2019 20:20 Мск Екатеринбурским полицейским, подозреваемым в изнасиловании девушки, избрана мера пресечения
Ранее 22.08.2019 15:55 Мск В Екатеринбурге трое полицейских задержаны по обвинению в изнасиловании в служебном автомобиле


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети