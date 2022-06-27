Под Верхней Пышмой взорвался боевой снаряд

В поселке Нагорный под Верхней Пышмой (Свердловская область) прогремел взрыв. Как сообщается в паблике ВКонтакте "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район", взорвался боевой снаряд, который местные пытались распилить.

Telegram-канал Ural Mash передает информацию об одном погибшем. Им оказался 66-летний житель поселка, который якобы находился на месте происшествия с сыном и шурином. Двое последних от взрыва не пострадали.

Позднее, по сведениям канала, спасатели нашли на участке погибшего 81 ржавый снаряд и дистанционные взрыватели.

В ГУ МВД по Свердловской области воздерживаются от комментариев, как и в управлении СКР по региону.