Одобрена новая программа воспитания для школ

Одобрена обновленная примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, разработанная Институтом изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования (РАО) совместно с Минпросвещения.

Новая программа разработана с учетом государственной политики в области воспитания, сказала директор Института воспитания РАО Наталья Агре. По ее словам, идет возвращение к истокам российской классической педагогики, так как программа ориентирована на классические принципы столетней давности. Например, если старая программа подразумевает цель - личностное развитие школьника, то новая уточняет: на основе духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения.

К воспитательным мероприятиям добавили участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям. Классные руководители должны стать для учеников взрослыми, задающими образцы поведения. В школах нужно повесить флаги и гербы страны и региона, сделать "места гражданского почитания", "места новостей", стенды с позитивной и патриотической информацией.

Согласно программе, главные ценности, которые должны быть сформированы у школьника, – это ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты.