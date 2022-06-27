Директора строительной компании на Южном Урале обвиняют в хищении 19 млн рублей при строительстве детсада

В Челябинской области директору строительной компании предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2020 гг. обвиняемый при выполнении госконтракта по строительству детсада похитил более 19 млн рублей, оплаченных из средств бюджета. Он предоставил к оплате документы с ложными сведениями об объеме выполненных работ.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу.