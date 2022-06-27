27 Июня 2022
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Спорт Свердловская область
Скейтбордист Джордан Хоффарт на закате в Энцинитас, Калифорния (2022) | Фото: Reuters/Mike Blake

В Екатеринбурге в честь открытия скейт-парка пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

Уже в эту субботу, 2 июля, в Екатеринбурге пройдет первый фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME. Он будет приурочен к открытию крупнейшего скейт-парка на Урале.

Новый скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров построен при поддержке Русской медной компании на аллее у Дворца спорта рядом с КРК "Уралец". В нем предусмотрено зонирование для новичков и профессионалов, а безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие элементов. Фигуры парка образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и стрит-зону с элементами скольжения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, фестиваль соберет лучших спортсменов экстремальных видов уличного спорта со всей страны. Оснащение скейт-парка подходит для тренировок и соревнований как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом трюковом и гоночном оборудовании.

Спортивная часть пройдет в формате чемпионата в дисциплинах "BMX", "Скейтбординг" и "Самокат". Также на фестивале выступят именитые спортсмены, а завершится спортивная часть праздника захватывающим мотошоу Алексея Колесникова.

После соревнований всех гостей ждет автограф-сессия со спортсменами. Весь день на площадке будет работать зона свободного граффити и фуд-корт. А вечером на сцену перед КРК "Уралец" выйдет специальный гость праздника Feduk.

Начало соревнований – 2 июля в 12.00. Сразу после открытия скейт-парк будет доступен для свободного посещения.

Теги: скейт-парк, экстрим, Екатеринбург



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