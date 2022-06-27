27 Июня 2022
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Общество Новосибирская область
медик, врач, доктор, ковид, больница, здравоохранение (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Новосибирской области

Задачи улучшения медицинской помощи при болезнях системы кровообращения входят в национальный проект «Здравоохранение». В Новосибирской области реализуется комплекс мероприятий в этом направлении: расширяется сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, увеличивается штатная численность врачей-кардиологов и в результате фиксируется снижение летальности в регионе от заболеваний системы органов кровообращения.

Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи при болезнях системы кровообращения стало предметом обсуждения на заседании коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В коллегии приняли участие министр здравоохранения региона Константин Хальзов, заместители министра – Елена Аксёнова и Лада Шалыгина, директор Территориального фонда ОМС Елена Ягнюкова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора Елена Хрусталева, главные внештатные специалисты области: по медицинской профилактике, по внебольничной помощи, по первой помощи, по терапии, по паталогической анатомии, кардиолог и невролог, представители Новосибирской облбольницы, НМИЦ имени Мешалкина, «РЖД-Медицины».

Участники коллегии обсудили организацию медпомощи кардиологическим и неврологическим больным и пациентам с коморбидными заболеваниями, а также основные задачи по снижению смертности данных категорий на всех этапах – от профилактических осмотров и диспансерного наблюдения на амбулаторном, до регламента работы службы скорой помощи и высокотехнологичных вмешательств на стационарном.

уральский клинический лечебно-реабилитационный центр операция(2016)|Фото: Накануне.ru

Заместитель министра здравоохранения Лада Шалыгина отметила, что в 2022 году в регионе сохраняется устойчивая динамика снижения летальности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Главный кардиолог региона Оксана Дуничева рассказала, что показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения в Новосибирской области за 2021 год снизился, по сравнению с 2020 годом на 3,9%. При том, что первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией за этот же период выросла на 15,1%. Штатная численность врачей-кардиологов в регионе увеличилась на 6,5%.

Специалисты отметили, что ближайшие задачи региональной кардиологической службы для сохранения тенденций это увеличение количества черескожных коронарных вмешательств и специфической медикаментозной терапии при острых инфарктах миокарда; расширение перечня диагностических процедур в поликлиниках и стационарах; преемственность ведения кардиологических пациентов и создание трехуровневой системы оказания им медицинской помощи.

Теги: сердечно-сосудистые заболевания, смертность, профилактика, врачи-кардиологи, коллегия минздрава



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