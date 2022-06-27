27 Июня 2022
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Экономика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал утверждения о дефолте в России неправомерными

В Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в России дефолта по валютным долговым обязательствам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав такие утверждения неправомерными.

"Еще в мае в валюте платеж был совершен, то, что их не довели до получателей – не наша проблема", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, российские средства за рубежом заблокированы незаконно, любые попытки как-то их использовать станут, по сути, прямым воровством.

Ранее Bloomberg сообщил, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Агентство отмечает, что 26 июня истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, и в случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта. В Совфеде заявили, что "дефолт, на самом деле, наступил у западных стран".

Теги: песков, дефолт



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