Проект повышения эффективности обогащения руды представят на конференции "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН"

Один из проектов, который будет представлен на конференции "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН", позволит повысить эффективность комплексного обогащения медных и медно-цинковых руд. Его автор - научный сотрудник АО "Уралмеханобр" Сергей Зиятдинов.

Как сообщили Накануне.RU организаторы конференции, ученый провел исследования и выяснил, что положительный экономический эффект можно получить при извлечении цинкового концентрата из медной руды, содержащей до 1% цинка, тогда как считается, что он наступает после обогащения сырья с содержанием металла от нескольких процентов, и многие недропользователи отталкиваются именно от этих показателей.

АО "Уралмеханобр" исследовало пробы медно-цинковой и медной руды Ново-Шемурского месторождения.

Конференция "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН" пройдет с 6 по 8 июля в Верхней Пышме. Мероприятие даст возможность для каждого внести свой вклад в реализацию стратегических целей промышленных предприятий и отрасли, проявить себя, продемонстрировать активность, предприимчивость, энергичность. Авторы лучших проектов не только получат возможность реализовать их на предприятиях, но и получат ценные призы.