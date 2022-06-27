Уральский МУП заплатит около миллиона рублей за падение девочки в коллектор

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
зал судебных заседаний, суд, табличка (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Уральский МУП заплатит около миллиона рублей за падение девочки в коллектор

На Среднем Урале МУП заплатит около 1 млн рублей из-за травмы ребенка в результате падения в коллектор. Такое решение принял суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в январе прошлого года в Качканаре: несовершеннолетняя девочка во время прогулки провалилась в открытый люк действующего коллектора. В результате падения она получила перелом левой лопатки со смещением, что повлекло вред здоровью средней тяжести. Как отметили в ведомстве, ребенок продолжает лечение до сих пор и постоянно ходит по больницам.

Как выяснилось в ходе проверки, данный люк находится в ведении муниципального унитарного предприятия Качканарского городского округа "Городские энергосистемы". Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с МУП материального ущерба и компенсации морального вреда в интересах пострадавшей.

В итоге суд вынес решение о взыскании в пользу девочки свыше 829 тысяч рублей. Как уточнили в прокуратуре, оно уже вступило в законную силу.

Теги: МУП, люк, падение, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети