Уральский МУП заплатит около миллиона рублей за падение девочки в коллектор

На Среднем Урале МУП заплатит около 1 млн рублей из-за травмы ребенка в результате падения в коллектор. Такое решение принял суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в январе прошлого года в Качканаре: несовершеннолетняя девочка во время прогулки провалилась в открытый люк действующего коллектора. В результате падения она получила перелом левой лопатки со смещением, что повлекло вред здоровью средней тяжести. Как отметили в ведомстве, ребенок продолжает лечение до сих пор и постоянно ходит по больницам.

Как выяснилось в ходе проверки, данный люк находится в ведении муниципального унитарного предприятия Качканарского городского округа "Городские энергосистемы". Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с МУП материального ущерба и компенсации морального вреда в интересах пострадавшей.

В итоге суд вынес решение о взыскании в пользу девочки свыше 829 тысяч рублей. Как уточнили в прокуратуре, оно уже вступило в законную силу.