27 Июня 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2022) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В Югре волонтеры "Мегионнефтегаза" высадили тысячу саженцев кедра

Первую в текущем сезоне акцию по восполнению зеленых богатств Югры провели эковолонтеры "Славнефть-Мегионнефтегаза". В рамках проекта "Дерево силы" они высадили тысячу саженцев кедра на территории крупнейшего в округе кедросада им. Григория Норкина.

Самый большой искусственный кедровник Югры добровольцы компании заложили еще в 2014 году на Аганском месторождении в Нижневартовском районе. Его общая площадь сегодня достигает 160 гектаров, здесь произрастают более 640 тысяч саженцев, уточнили Накануне.RU на предприятии.

Создание и поэтапное расширение кедросада, названного в честь прославленного бурового мастера, – один из самых известных экопроектов мегионских нефтяников. Компания, кроме того, восполняет лесные ресурсы в Сургутском и Нефтеюганском районах. В прошлом году на 330 гектарах появилось 1,3 миллиона новых деревьев. 

(2022)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Сохранение и приумножение природных богатств – неотъемлемая часть деятельности "Мегионнефтегаза", экологические инициативы которого неоднократно получали высокую оценку правительства Ханты-Мансийского автономного округа, предприятие носит почетное звание "Хранители кедровых лесов Югры".

"Будучи ответственным недропользователем, "Мегионнефтегаз" придает первостепенное значение вопросам охраны окружающей среды. Наши сотрудники не просто руководствуются принципом "не навреди" при выполнении производственных задач, но и демонстрируют высокий уровень экологической культуры в повседневной жизни", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Теги: Мегионнефтегаз, саженцы, кедр, волонтеры



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