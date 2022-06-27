27 Июня 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Мост через Обь в Сургуте (2022) | Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

Строительство второго моста через Обь завершится в начале 2026 года

Строительство второго моста через Обь завершится в начале 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа Константина Гребешка.

Он заявил, что контракт заключен и работы уже ведутся и призвал не путать программу и график производства работ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что мостовой переход через Обь в Югре якобы начнут возводить не раньше 2025 года, поскольку в распоряжении, размещенном на сайте правительства России, финансирование на 2023-2024 годы на данный объект не предусмотрено. При этом с 2025 по 2027 год будет выделено из федерального и регионального бюджетов суммарно 70,7 млрд рублей.

Как сообщало Накануне.RU, победителем конкурса на выполнение работ по строительству второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута признано АО "Мостострой-11". Гарантийные обязательства подрядчика - до восьми лет на отдельные элементы мостового перехода.

Действующий мост через Обь (носит имя инженера Валентина Солохина) был запущен в 2000 г. За годы его работы резко возросли количество автомобилей и объём грузоперевозок автомобильным транспортом. Мост сильно перегружен, интенсивность движения транспорта по нему превышает проектную втрое. Выросли и нагрузки на конструкцию моста. При любом ограничении движения по действующему мосту (например, ремонте, ДТП) появляются большие пробки. Из-за этих факторов второй мост имеет не только региональное, но и государственное значение.

Новый мост станет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. Также он гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса и будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, и станет частью транспортных коридоров.

Теги: второй мост через Обь, Мостострой-11



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