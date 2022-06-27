В Челябинской области местного жителя будут судить за убийство инвалида из-за пенсии

В Челябинской области местного жителя будут судить за убийство инвалида и разбой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с соучастником в апреле 2021 года совершили разбойное нападение и убийство жителя села Шабурово. Злоумышленники хотели похитить пенсию у знакомых местных жителей, которые являются инвалидами.

Они проникли в дом с помощью гвоздодера, где стали обыскивать помещения. Однако мужчине проснулся и обнаружил воров. Тогда обвиняемый нанес мужчине гвоздодером не менее пяти ударов по голове и не менее семи ударов руками и ногами по голове и туловищу. Мужчина от полученных травм скончался. Родной брат потерпевшего спал в другой комнате и очевидцем преступных действий не являлся.

После убийства соучастники скрылись.

Добавим, что уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство. Мужчина признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении.