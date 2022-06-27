В Челябинской области местного жителя будут судить за убийство инвалида из-за пенсии

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области местного жителя будут судить за убийство инвалида из-за пенсии

В Челябинской области местного жителя будут судить за убийство инвалида и разбой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с соучастником в апреле 2021 года совершили разбойное нападение и убийство жителя села Шабурово. Злоумышленники хотели похитить пенсию у знакомых местных жителей, которые являются инвалидами.

Они проникли в дом с помощью гвоздодера, где стали обыскивать помещения. Однако мужчине проснулся и обнаружил воров. Тогда обвиняемый нанес мужчине гвоздодером не менее пяти ударов по голове и не менее семи ударов руками и ногами по голове и туловищу. Мужчина от полученных травм скончался. Родной брат потерпевшего спал в другой комнате и очевидцем преступных действий не являлся.

После убийства соучастники скрылись.

Добавим, что уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство. Мужчина признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении.

Теги: убийство, инвалид, разбой,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети