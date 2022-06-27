27 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Нежилые здания рядом с берегом Шарташа (2022) | Фото: Риэлторская группа &quot;СуперАдрес&quot; / avito.ru

На Авито продают "Эрмитаж" на Шарташе за 230 миллионов рублей

Оздоровительный комплекс "Эрмитаж" на Шарташе (Екатеринбург) выставили на Авито за 230 млн рублей. За эту сумму компания "СуперАдрес" предлагает два отдельно стоящих 3-этажных дома на участке в 2,7 га.

Нежилые здания рядом с берегом Шарташа(2022)|Фото: Риэлторская группа "СуперАдрес" / avito.ru

Одно из зданий имеет площадь 1,6 тыс. кв.м., включая подвал в 370 "квадратов". Второе здание - 1 тыс. 671 кв.м. с подвалом в 380 "квадратов". В объявлении говорится, что реконструкция строений уже стартовала. Так например, уже полностью завершены работы цокольного этажа в одном из домов, в котором уже открыт спа-центр. На остальных площадях закончили пока только с внутренней отделкой.

Нежилые здания рядом с берегом Шарташа(2022)|Фото: Риэлторская группа "СуперАдрес" / avito.ruНежилые здания рядом с берегом Шарташа(2022)|Фото: Риэлторская группа "СуперАдрес" / avito.ru

Помимо лифтов, каждое строение обеспечено отоплением с помощью газового котла и электроэнергией в 550 кВт (мощность можно увеличить), водоснабжением из артезианской скважины и канализацией - автономным септиком. Продавец утверждает, что до берега озера Шарташ всего 200 м.

Нежилые здания рядом с берегом Шарташа(2022)|Фото: Риэлторская группа "СуперАдрес" / avito.ru

"В назначении земельного участка - указана возможность дополнительной постройки шести коттеджей. На участке растут ели и сосны. Со всех сторон участок огорожен кованым забором. Асфальтированная дорога до самых ворот. Отличные перспективы для развития рекреационного и корпоративного бизнеса", - говорится в объявлении.

Нежилые здания рядом с берегом Шарташа(2022)|Фото: Риэлторская группа "СуперАдрес" / avito.ruНежилые здания рядом с берегом Шарташа(2022)|Фото: Риэлторская группа "СуперАдрес" / avito.ru

На данный момент комплекс "Эрмитаж" на ул. Отдыха, 8 используется для проведения различных мероприятий. Возле зданий имеются места для бесплатной парковки на 25 машин.

Теги: Авито, Эрмитаж, Шарташ



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