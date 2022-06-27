На территории комбината "Азот" не осталось заложников, - посол ЛНР

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что на территории химкомбината "Азот", расположенного в Северодонецке, не осталось заложников.

По его словам, промзона завода полностью освобождена от украинских бойцов.

В эфире телеканала "Россия 24" посол уточнил, что в настоящий момент люди остаются в бомбоубежищах по нескольким причинам. Например, некоторым местным жителям некуда идти и они не хотят покидать территорию Северодонецка. Бойцы подвозят им воду, продукты и медикаменты.

Как сообщалось, из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" за воскресенье было эвакуировано более 500 мирных жителей.

Напомним, в субботу Минобороны России сообщило, что вся территория промышленной зоны северодонецкого предприятия "Азот" перешла под контроль подразделений ЛНР. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, оборонное ведомство республики совместно Вооруженными силами России ведут зачистки на заводе "Азот".