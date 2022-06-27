Тюменка похитила четырехлетнюю девочку

В Тюмени местную жительницу обвиняют в похищении малолетнего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, вечером 24 июня злоумышленница обманула четырехлетнюю девочку: под предлогом, что проводит ее домой, увела ребенка из многоквартирного жилого дома по ул. Харьковской и незаконно удерживала до момента задержания.

"В ходе проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, была установлена личность женщины, с которой четырехлетняя девочка ушла", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.