Ректор МГУ представил три варианта получения высшего образования в России после реформы

Ректор МГУ, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий предложил так реформировать высшее образование в стране, чтобы студент мог выбрать свою образовательную траекторию из трех вариантов. Он призвал не отказываться от текущего "болонского варианта" и оставить его в качестве одного из вариантов.

"Первый вариант: специалитет на 5 лет или на 6 лет (но тогда - с двумя специализациями). Второй вариант: интегрированная магистратура на 6 лет обучения без отдельного поступления в магистратуру. После четвертого курса можно выйти из этой траектории с дипломом бакалавра. Третий вариант: бакалавриат с возможностью поступления в магистратуру с экзаменами (он сейчас является основным, его нужно сохранить)", - предложил Садовничий, выступая на парламентских слушания в Госдуме.