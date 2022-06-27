27 Июня 2022
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студенты аудитория вуз РАНХиГС (2018) | Фото:Накануне.RU

Ректор МГУ представил три варианта получения высшего образования в России после реформы

Ректор МГУ, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий предложил так реформировать высшее образование в стране, чтобы студент мог выбрать свою образовательную траекторию из трех вариантов. Он призвал не отказываться от текущего "болонского варианта" и оставить его в качестве одного из вариантов.

"Первый вариант: специалитет на 5 лет или на 6 лет (но тогда - с двумя специализациями). Второй вариант: интегрированная магистратура на 6 лет обучения без отдельного поступления в магистратуру. После четвертого курса можно выйти из этой траектории с дипломом бакалавра. Третий вариант: бакалавриат с возможностью поступления в магистратуру с экзаменами (он сейчас является основным, его нужно сохранить)", - предложил Садовничий, выступая на парламентских слушания в Госдуме.

Теги: мгу, высшее образование, виктор садовничий, магистратура, бакалавриат



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