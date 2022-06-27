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почтовый ящик (2019) | Фото: Накануне.RU

Во время Ural Music Night из Екатеринбурга отправили рекордное число открыток

Во время фестиваля Ural Music Night из Екатеринбурга послали рекордное количество почтовых открыток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Почты России", открытки можно было отправить бесплатно с пункта посткроссинга, который работал в день мероприятия около Главпочтамта в центре города. Так, с "Уральской ночи музыки" разлетелись по России 2 тысячи 500 открыток с "музыкальными" приветами. Это оказалось рекордное количество за всю историю фестиваля.

Кроме этого, по данным "Почты России", около 2 тысяч открыток отправили туристы и гости, посетившие уральскую столицу в эти выходные, с помощью уличных почтовых ящиков.

Ural Music Night состоялся в минувшую пятницу. Ранее стало известно, что последующие фестивали могут пройти не только в Екатеринбурге, но и в других свердловских городах.

Теги: открытки, Ural Music Night, фестиваль, Екатеринбург



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