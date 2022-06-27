27 Июня 2022
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Образование В России
УрГЭУ, вуз, образование, студенты, преподаватель (2021) | Фото: Накануне.RU

По ряду направлений четырех лет подготовки бакалавров недостаточно – Минобрнауки

По ряду направлений четыре года подготовки бакалавриата недостаточны, считает министр высшего образования и науки России Валерий Фальков.

Он отметил, что ряд вузов по собственной инициативе вернулись к пятилетней программе подготовки из-за невозможности подготовки специалистов за четыре года.

"В ряде случаев работодатели так и не признали достаточным бакалавриат", - добавил Фальков, выступая на парламентских слушаниях по теме реформирования высшего образования.

"Магистратура задумывалась как специальный уровень подготовки. Но этого не произошло, у университетов не хватило ресурсов. Также не произошло автоматического признания российских дипломов за границей благодаря Болонской системе", - сказал он.

Фальков заявил, что в будущем предлагается "выйти из попыток слепого копирования чужого опыта".

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков уже заявлял, что выход России из Болонской системы не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры. Университеты смогут отказаться от них в пользу "нашего исторического" специалитета. При этом не планируется отменять ЕГЭ в школах и возвращаться к классической форме сдачи экзаменов для поступления в вуз.

Теги: минобрнауки, болонская система, высшее образование, парламентские слушания, бакалавриат



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