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Общество Свердловская область
судебный процесс (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Уральца, обвиняемого в покушении на убийство девочки в Нижней Синячихе, поместили под стражу

Жителю поселка Нижняя Синячиха, подозреваемому в стрельбе по 10-летней девочке, предъявили обвинение в покушении на убийство и поместили под стражу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

"По месту жительства данного гражданина проведен обыск с целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для расследования. В отношении гражданина проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Сейчас выдвинутая им версия тщательно проверяется. С гражданином проведена проверка показаний на месте. Ему уже предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в СКР.

Напомним, что ранее Накануне.RU сообщало о задержании данного гражданина. Мужчина 1972 г.р. подрабатывает бульдозеристом. Он уже признал свою вину, рассказав, что не видел играющих вдалеке детей, а стрелял по птицам.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также собирают и закрепляют доказательственную базу. Напомним, что расследование уголовного дела находится на контроле председателя СК РФ и руководства регионального СК России.

Теги: девочка, ранение, арест



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