27 Июня 2022
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Экономика Дальневосточный ФО В России
Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

Дальневосточная ипотека будет распространяться на ряд медиков и преподавателей, - Мишустин

Правительство РФ расширило программу "Дальневосточная ипотека". Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям в регионе не менее 5 лет. Их возраст и семейное положение не будут учитываться при оформлении кредита.

Напомним, в прошлом году программа "Дальневосточная ипотека" также была расширена. Молодые семьи, проживающие в моногородах, могут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Теги: дальневосточная ипотека, медики, преподаватели



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