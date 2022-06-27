Строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге выполнено на 70%

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область
Проект Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге выполнено на 70%

В Екатеринбурге продолжается строительство уникального инфраструктурного объекта – Дворца водных видов спорта.

Здание будет способно принимать соревнования по плаванию федерального и мирового уровня. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", которая выполняет на этом объекте функцию субгенподрядчика, в настоящее время на площадке одновременно работает около 700 человек, из которых 630 – строителей и 70 – инженерно-технических специалистов.

"Такая большая команда требует проектного подхода с четким разграничением функционала. У нас созданы рабочие группы по направлениям, каждая из которых отвечает за сроки и качественное решение поставленных задач. В составе каждой из групп отдельные представители проектировщиков, авторского и строительного контроля, представители подрядчиков и генподрядчика, геодезисты и инженеры ПТО и другие. Четко организованная структурная схема, оперативное распределение задач и полномочий позволяют эффективно взаимодействовать и получать желаемый результат в нужные сроки", - рассказал заместитель директора по производству ООО "Центр подрядов Атомстройкомплекс" Рустам Фатхуллин.

Проект Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

По данным компании-застройщика, к настоящему времени все работы выполнены на 70%. Завершены наиболее трудоемкие процессы инженерной подготовки и устройства металлокаркаса, на который использовано 10 тысяч тонн металла. В течение июня на палубе главного бассейна смонтируют износостойкую, противоскользящую плитку. А к июлю строители смонтируют дизельные электростанции, каждая из которых рассчитана на 1,2 мегаватта, которые станут резервным источником питания ДВВС.

Проект Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Среди особенностей объекта – большая площадь теплых полов на палубах четырех бассейнов, управляемых с единого диспетчерского пульта. Монтаж системы вентиляции Дворца водных видов спорта также требует соблюдения целого комплекса условий: обеспечение независимых систем холодоснабжения, теплоснабжения, подготовки специальных виброшумоизоляционных фундаментов и воздуховодов из высококачественной нержавеющей стали.

Как заверили в "Атомстройкомплексе", все участники стройки строго соблюдают сроки и общий график. Генеральным подрядчиком строительства ДВВС выступает компания "Синара-Девелопмент", срок ввода объекта – весна 2023 года.

Теги: Дворец водных видов спорта, строительство, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


В наличии и под заказ хлебопечка панасоник 2501 , спешите купить.