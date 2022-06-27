Строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге выполнено на 70%

В Екатеринбурге продолжается строительство уникального инфраструктурного объекта – Дворца водных видов спорта.

Здание будет способно принимать соревнования по плаванию федерального и мирового уровня. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", которая выполняет на этом объекте функцию субгенподрядчика, в настоящее время на площадке одновременно работает около 700 человек, из которых 630 – строителей и 70 – инженерно-технических специалистов.

"Такая большая команда требует проектного подхода с четким разграничением функционала. У нас созданы рабочие группы по направлениям, каждая из которых отвечает за сроки и качественное решение поставленных задач. В составе каждой из групп отдельные представители проектировщиков, авторского и строительного контроля, представители подрядчиков и генподрядчика, геодезисты и инженеры ПТО и другие. Четко организованная структурная схема, оперативное распределение задач и полномочий позволяют эффективно взаимодействовать и получать желаемый результат в нужные сроки", - рассказал заместитель директора по производству ООО "Центр подрядов Атомстройкомплекс" Рустам Фатхуллин.

По данным компании-застройщика, к настоящему времени все работы выполнены на 70%. Завершены наиболее трудоемкие процессы инженерной подготовки и устройства металлокаркаса, на который использовано 10 тысяч тонн металла. В течение июня на палубе главного бассейна смонтируют износостойкую, противоскользящую плитку. А к июлю строители смонтируют дизельные электростанции, каждая из которых рассчитана на 1,2 мегаватта, которые станут резервным источником питания ДВВС.

Среди особенностей объекта – большая площадь теплых полов на палубах четырех бассейнов, управляемых с единого диспетчерского пульта. Монтаж системы вентиляции Дворца водных видов спорта также требует соблюдения целого комплекса условий: обеспечение независимых систем холодоснабжения, теплоснабжения, подготовки специальных виброшумоизоляционных фундаментов и воздуховодов из высококачественной нержавеющей стали.

Как заверили в "Атомстройкомплексе", все участники стройки строго соблюдают сроки и общий график. Генеральным подрядчиком строительства ДВВС выступает компания "Синара-Девелопмент", срок ввода объекта – весна 2023 года.