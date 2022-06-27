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Политика В России За рубежом
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Знакомым с гостайной россиянам грозит срок за выезд из страны

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал наказание до семи лет лишения свободы за выезд из России гражданину, допущенному к гостайне. Соответствующая поправка была предложена к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.

Предложено дополнить уголовный кодекс (УК) РФ статьей 283.2 "Нарушение требований по защите государственной тайны". Согласно документу, выезд из России гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трёх лет, пишет ТАСС. При этом такое деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы сроком от трёх до семи лет.

Кроме того, за незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы РФ предусматривается штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до четырёх лет. Такое деяние, совершенное организованной группой, также наказывается лишением свободы сроком от трёх до семи лет.

Теги: Госдума, госизмена, переход, противник



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