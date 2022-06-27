27 Июня 2022
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Общество Челябинская область
ливневка, ливневая канализация, (2018) | Фото: ОНФ Челябинская область

Глава Челябинска заявила о провокациях с ливневками

Глава Челябинска Наталья Котова заявила о провокациях во время дождей. По словам мэра, ливневки специально закрывали мешками с мусором, передает корреспондент Накануне.RU.

"Там, где есть провокации, когда на ливневку бросаются мешки или закрывают специально, я предлагаю об этом говорить. Наши "доброжелатели" продолжают ловить на этом хайп и показывать, что у нас вода не уходит", - заявила она на аппаратном совещании в мэрии.

Наталья Котова подчеркнула, были инциденты, когда мешки с мусором были специально брошены на ливневку.

Теги: Наталья Котова, ливневки,



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