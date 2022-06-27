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Общество Свердловская область
колония Омск (2018) | Фото: ngs55.ru

Суд вынес приговор экс-полицейским Екатеринбурга, виновным в групповом изнасиловании

Ленинский суд Екатеринбурга повторно признал трех экс-полицейских из Екатеринбурга виновными в изнасиловании девушки. Все трое получили срок в исправительной колонии общего режима.

"Бессарабов – пять лет с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, Мустафин – шесть лет в исправительной колонии общего режима, Тропин – пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", – рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, что бывших силовиков обвиняли в надругательстве над девушкой прямо в служебном автомобиле. В июле 2020 года Ленинский районный суд приговорил Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина к шести годам, а Вадима Мустафина – к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Отбывать наказание всех троих отправили в колонию общего режима, однако осужденные и их адвокаты подали апелляцию. В результате в ноябре прошлого года экс-полицейских оправдали.

Позднее юрист потерпевшей подал жалобу на оправдательный приговор, в связи с чем уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Теги: полицейские, изнасилование, приговор, Екатеринбург



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